Описание Часы Zeppelin 100 Years Zeppelin ED. 1 7640-1

Часы ZEPPELIN 7640-1 с мужским дизайном из коллекции 100 Years Zeppelin - идеальное сочетание классического стиля и надежности. Нержавеющая сталь в серебристом цвете, круглый корпус, минеральное стекло, арабские цифры и индексы на аналоговом циферблате, браслет из кожи и водозащита 50 WR - все это делает эти часы идеальным выбором для мужчин. Гарантия 24 месяца.