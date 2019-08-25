Часы Zeppelin 100 Years Zeppelin ED. 1 7640-1
Код товара:
569025
360°
Хит
360°
- СтранаГермания
- Полмужские
- Материалнержавеющая сталь
- Гарантия24 мес.
- Механизмкварцевый
- БрендZeppelin
Доставим в течении Двух часов
(Если товар есть в наличии в городе)
Курьер Uklon доставит Ваш заказ, в течении двух часов с момента оформления заказа (в период с 10:00 до 18:00). Если товар есть в наличии в городе
В наличии
14 780 грн
В наличии
+ 2 956 грн на бонусный счет
+ 2 956 грн на бонусный счет
Кредит/Рассрочка от 1 055 грн/мес
Часы Zeppelin 100 Years Zeppelin ED. 1 7640-1
Пол
Бренд
Коллекция
Стиль
Стекло
Формат времени
Корпус
Диаметр корпуса
Материал корпуса
Цвет корпуса
Форма корпуса
Водозащита
Циферблат
Цвет циферблата
Вид индикации
Тип индикации
Дополнительные характеристики
Описание Часы Zeppelin 100 Years Zeppelin ED. 1 7640-1
Часы ZEPPELIN 7640-1 с мужским дизайном из коллекции 100 Years Zeppelin - идеальное сочетание классического стиля и надежности. Нержавеющая сталь в серебристом цвете, круглый корпус, минеральное стекло, арабские цифры и индексы на аналоговом циферблате, браслет из кожи и водозащита 50 WR - все это делает эти часы идеальным выбором для мужчин. Гарантия 24 месяца.
Доставка с примеркой
Закажите две модели часов с примеркой и выберите модель которая больше подойдет
Доставка и оплата
Наличными, Безналичными, VISA/Mastercard, Оплата при получении,
«Оплата Частями» или кредит
Бесплатная доставка,самовывоз
Наложенный платеж за счёт магазина
«Оплата Частями» или кредит
Бесплатная доставка,самовывоз
Наложенный платеж за счёт магазина
Гарантия и возврат
Возврат в течении 14 дней
24 месяца гарантии от производителя
24 месяца гарантии от производителя
Отзывы (16)
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Мержоева Елена5/10/2023
1 отзыв
Спасибо, очень быстро все оформлено и отправлено, благодарю, процветания вашему магазину и руководству
DEKA.UA5/11/2023
Благодарим за ваш отзыв! Очень рады, что вам все понравилось! Будем ждать вас снова
Константин бабкін7/21/2022
2 отзыва
буква «Z» все псує
DEKA.UA7/22/2022
Добрий день, Константине. Цей бренд існує дуже давно та виготовляє дійсно класні годинники, тому в цінувавльників викликає тільки позитивні асоціації:)
DEKA.UA11/11/2022
Дякуємо за відгук! Годинник справді дуже гарний. На нашому сайті можна знайти ще багато інших гарних моделей
Видео обзор часы zeppelin 100 years zeppelin ed. 1 7640-1
Доставим в течении Двух часов
(Если товар есть в наличии в городе)
Курьер Uklon доставит Ваш заказ, в течении двух часов с момента оформления заказа (в период с 10:00 до 18:00). Если товар есть в наличии в городе
Коллекция
Часы Zeppelin 100 Years Zeppelin ED. 1 7680-1 zeppelin-76801
В наличии
18 490 грн
Часы Zeppelin 100 Years Zeppelin ED. 1 7680M-1 zeppelin-chasyi-zeppelin-7680m-1
В наличии
20 080 грн
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18 490 грн
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