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Главная страница Наручные часы Пол: мужские Бренд: Zeppelin Коллекция: 100 Years Zeppelin Часы Zeppelin 100 Years Zeppelin ED. 1 7640-1

Часы Zeppelin 100 Years Zeppelin ED. 1 7640-1

Оценка пользователей:
(16)
Код товара:
569025
Часы Zeppelin 100 Years Zeppelin ED. 1 7640-1
Часы Zeppelin 100 Years Zeppelin ED. 1 7640-1
Часы Zeppelin 100 Years Zeppelin ED. 1 7640-1
Часы Zeppelin 100 Years Zeppelin ED. 1 7640-1
360°
Часы Zeppelin 100 Years Zeppelin ED. 1 7640-1
Хит
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360°
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    Страна
    Германия
  • Пол
    мужские
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    Материал
    нержавеющая сталь
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    Гарантия
    24 мес.
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    Механизм
    кварцевый
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    Бренд
    Zeppelin
Другие варианты модели: 3
Часы Zeppelin 100 Years Zeppelin ED. 1 7640M-1Часы Zeppelin 100 Years Zeppelin ED. 1 7640-1Часы Zeppelin 100 Years Zeppelin ED. 1 7640-2
delivery-icon
Доставим в течении Двух часов
(Если товар есть в наличии в городе)
Курьер Uklon доставит Ваш заказ, в течении двух часов с момента оформления заказа (в период с 10:00 до 18:00). Если товар есть в наличии в городе
icon В наличии
14 780 грн
icon В наличии
icon + 2 956 грн  на бонусный счет
icon + 2 956 грн  на бонусный счет
card-icon Кредит/Рассрочка от 1 055 грн/мес
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Видео-онлайн консультация Нашли дешевле? Причины купить Zeppelin у нас
Часы Zeppelin 100 Years Zeppelin ED. 1 7640-1
Пол
мужские
Бренд
Zeppelin
Коллекция
100 Years Zeppelin
Стиль
Классика
Стекло
минеральное
Формат времени
12 часовой
Механизм
Тип механизма
кварцевый
Фабрика сборки
Германия
Корпус
Диаметр корпуса
43
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Цвет корпуса
серебристый
Форма корпуса
круглые
Водозащита
50 WR
Браслет
Браслет / Ремешок
ремешок
Материал браслета / ремешка
кожа
Циферблат
Цвет циферблата
серебристый
Вид индикации
арабские цифры и индексы
Тип индикации
аналоговый
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Дополнительные характеристики
Индикация даты
Второе время
Тахиметр
Большая дата
Телеметр
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Описание Часы Zeppelin 100 Years Zeppelin ED. 1 7640-1
Часы ZEPPELIN 7640-1 с мужским дизайном из коллекции 100 Years Zeppelin - идеальное сочетание классического стиля и надежности. Нержавеющая сталь в серебристом цвете, круглый корпус, минеральное стекло, арабские цифры и индексы на аналоговом циферблате, браслет из кожи и водозащита 50 WR - все это делает эти часы идеальным выбором для мужчин. Гарантия 24 месяца.
Доставка с примеркой
Закажите две модели часов с примеркой и выберите модель которая больше подойдет
fitting

Доставка и оплата

Наличными, Безналичными, VISA/Mastercard, Оплата при получении,
«Оплата Частями» или кредит

Бесплатная доставка,самовывоз
Наложенный платеж за счёт магазина

Гарантия и возврат

Возврат в течении 14 дней
24 месяца гарантии от производителя

Отзывы (16)

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Мержоева Елена
5/10/2023
1 отзыв
Спасибо, очень быстро все оформлено и отправлено, благодарю, процветания вашему магазину и руководству
DEKA.UA
5/11/2023
Благодарим за ваш отзыв! Очень рады, что вам все понравилось! Будем ждать вас снова
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Константин бабкін
7/21/2022
2 отзыва
буква «Z» все псує
DEKA.UA
7/22/2022
Добрий день, Константине. Цей бренд існує дуже давно та виготовляє дійсно класні годинники, тому в цінувавльників викликає тільки позитивні асоціації:)
DEKA.UA
11/11/2022
Дякуємо за відгук! Годинник справді дуже гарний. На нашому сайті можна знайти ще багато інших гарних моделей
Смотреть все отзывы

Видео обзор часы zeppelin 100 years zeppelin ed. 1 7640-1

product
Часы Zeppelin 100 Years Zeppelin ED. 1 7640-1
14,780 грн
delivery-icon
Доставим в течении Двух часов
(Если товар есть в наличии в городе)
Курьер Uklon доставит Ваш заказ, в течении двух часов с момента оформления заказа (в период с 10:00 до 18:00). Если товар есть в наличии в городе

Коллекция 
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